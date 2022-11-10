İran: İngiltere eylemlerin bedelini ödeyecek

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e ait resmi internet sitesinde açıklamaları yayınlanan İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İngiltere’nin ülkedeki protestoları kışkırttığını öne sürdü.

İranlı Bakan, Londra’dan Farsça yayın yapan ve Tahran yönetimi tarafından “ülkedeki olayları kışkırtmak için dezenformasyon içerikli yayınla” suçlanan “Iran International” televizyonunun faaliyetleri konusunda İngiliz hükümetini eleştirdi.

“Iran International” adlı medya kuruluşunun İran’da “terör örgütü” kapsamına alındığını hatırlatan Hatib, “İngiltere’nin aksine, diğer ülkelerde terör eylemlerini ve güvensizlik yaratmayı asla desteklemeyeceğiz ancak bu ülkelerdeki güvensizliği önleme yükümlülüğümüz de yok. İngiltere, İran’ı güvensiz hale getirmek için yaptığı eylemlerin bedelini ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

HATİB: OLAYLARI YABANCI GÜÇLER KIŞKIRTIYOR

Hatib, ülkedeki protestolarda ölümlere yol açan olayları yabancı güçlerin kışkırttığını savundu. Olayların ABD, İsrail, İngiltere ile Suudi Arabistan’ın finanse ettiği medya tarafından kışkırtıldığını savunan Hatib, “İran’ın bakış açısından, bölge ülkelerindeki herhangi bir istikrarsızlık bulaşıcıdır ve İran’daki herhangi bir istikrarsızlık da bölge ülkeleri için bulaşıcı olabilir.” dedi.

Bölgedeki istikrarsızlığın kaynağının bölge dışı aktörler olduğunu ifade eden Hatib, “İran, bugüne kadar sağlam bir rasyonellikle stratejik sabrı benimsedi ancak düşmanlıkların devam etmesi durumunda bu stratejik sabrın devamı için herhangi bir garanti vermemektedir.” değerlendirmesinde bulundu. Hatib, “İran karşılık vermeye karar verirse bu ülkeler istikrar görmeyecektir.” ifadesini kullandı.

REİSİ: DÜŞMAN HİBRİT BİR SAVAŞ BAŞLATTI

Tahran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Reisi, ülke gündemini değerlendirdi.

Genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan ve yaklaşık iki aydır devam eden gösterilere işaret eden Reisi, “Düşman, güçlü ve bağımsız bir İran ile başa çıkmak için hibrit bir savaş başlattı.” ifadelerini kullandı.

Reisi, İran’ın içinde bulunduğu sorunların aşılması için üst düzey yetkililerin, ekonomistlerin ve ülkedeki seçkin insanların her zamankinden daha çok çaba göstermesi ve halkın ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirtti.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi İran’da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise geçen hafta yaptığı açıklamada gösterilerde 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40’tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İran yönetimi, yaklaşık iki aydır devam eden olayları, “ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu” olarak değerlendiriyor. Tahran yönetimi ayrıca “Iran International” televizyonunun Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini savunuyor.