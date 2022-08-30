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İran, Irak ile olan kara sınırlarını yeniden açtı

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İran, yaşanan protestolar nedeniyle kapattığı Irak kara sınırlarını gösterilerin sona ermesi ile birlikte yeniden açtı ve Irak’a olan uçuşları yeniden başlattı.
İran, Irak ile olan kara sınırlarını yeniden açtı

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının ardından ülkede başlayan protestolar nedeniyle İran, Irak ile olan kara sınırlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını duyurmuştu. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki gündür devam eden gösteriler nedeniyle kapalı olan İran-Irak sınır kapılarının yeniden açıldığını duyurdu.

Yaklaşan “Erbain” merasimleri nedeniyle Kerbela'ya gidecek olan İranlıların endişe duymamaları gerektiğini belirten Vahidi, “Irak'ta meydana gelen siyasi kriz yetkililerin soğukkanlılığı sayesinde ortadan kalktı. Erbain ziyaretçilerimiz rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleşebilirler” dedi.

IRAK’A OLAN UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Vahidi, gösteriler nedeniyle Tahran İmam Humeyni Havaalanı'ndan Bağdat'a durdurulan uçuşların ise yeniden başladığını açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan gösteriler nedeniyle İran yönetimi, Irak ile olan sınır kapıları olan Mehran, Khosravi ve Shalamcheh sınır kapılarını kapatma kararı almış, Tahran İmam Humeyni Havaalanı'ndan Bağdat'a gerçekleşecek olan uçuşları da askıya almıştı.

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