İran-Irak sınırında deprem: Ölü sayısı 344'e çıktı

İran-Irak sınır bölgesinde pazar akşamı meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 344'e çıktığı açıklandı. İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3950 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran- Irak sınır bölgesinde Pazar akşamı şiddetli bir deprem meydana geldi. İran İçişleri Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada 7.3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 344'e çıktığı açıklandı. Açıklamada 3950 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Almanya'daki Potsdam Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünü Tahran'ın 500 kilometre batısında Irak sınırındaki Kirmanşah vilayeti olarak açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 34 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin üssünü Irak'ın Halepçe kentinin 31 kilometre doğusu olarak açıkladı ve depremin yerin yaklaşık 23 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Depremin yaklaşık 20 saniye sürdüğü ve bölgede son 30 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu belirtidi.

Sadece Kirmanşah vilayetindeki Serpol Zehap adlı yerleşim merkezinde 97 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak yerel hastanenin de depremden zarar görmesi nedeni ile özellikle yaralıların tedavisinde büyük zorluklar yaşandığı aktarıldı.

İranlı yetkililer 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 118 artçı depremin yaşandığını bildirdi.

Irak Sağlık Bakanı da Kuzey Irak'ta 8 kişinin depremde hayataını kaybettiğini ve 535 kişinin de yaralandığı bildirdi. Halepçe ve Süleymaniye kentlerinde birçok binada elektriklerin kesik olduğu bildirildi.

Depremin Türkiye ve İsrail'de de hissedildiği belirtildi.

Türkiye'den bölgeye gönderilen ilk yardım konvoyunun Kuzey Irak'a ulaştığı bildirildi. Türk Kızılay'ı bincerle çadır, yatak, battaniye, taşınabilir mutfak ve ısıtma cihazlarının bölgeye ulaştırılacağını açıklamıştı.

1990 yılında İran’ın Gilan vilayetindeki Rudbar’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 35 bin kişi hayatını kaybetmişti. İran‘ı sarsan en büyük depremlerden biri de 2003 yılında ülkenin güneydoğusundaki Bam kentinde meydana gelmiş, bu depremde de yaklaşık 26 bin kişi hayatını kaybetmişti.