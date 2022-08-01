İran: “Irak’taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Irak’ta yaşanan hükümet krizi ve gösterilere ilişkin, “Gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Diyaloğu Irak içerisindeki sorunların çözümü için en iyi yol olarak görüyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Irak'taki son gelişmelere ilişkin konuşan Kenani, “Gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Diyaloğu Irak içerisindeki sorunların çözümü için en iyi yol olarak görüyoruz” dedi. Irak'ta istikrar ve güvenliğin İran için önemli olduğuna vurgu yapan Kenani, “Irak bizim önemli bir komşu ülkemizdir. Doğal olarak Irak’taki gelişmeleri hassasiyet ve dikkatle izliyoruz. Her zaman Irak’ın istikrarı ve güvenliğinin önemine vurgu yapan Tahran, bu ülkenin güvenliğini İran ile bölgenin güvenliği olarak görmüştür” açıklamasını yaptı.

“Yeni müzakere turuna tanık olabiliriz”



ABD ile nükleer müzakereler hakkında da bilgi veren Kenani, ABD tarafından nükleer anlaşmaya ilişkin yeni teklifin değerlendirildiğini söyledi. Kenani, “Yakın gelecekte yeni görüşmelerin zamanı konusunda bir sonuca varılabilir ve muhtemelen yeni bir müzakere turuna tanık olabiliriz. Bu tamamen karşı tarafın özellikle de ABD’nin iradesine bağlı” dedi.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında “Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilirken, Tahran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine çekmişti. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran’ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı.

Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan 2021’de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. Joe Biden’ın Kasım 20221’de başkanlık koltuğuna oturmasıyla ABD’nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu. Ancak müzakereler, geçtiğimiz Mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu.