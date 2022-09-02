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İran-İsrail gerilimi, Rusya ve Suriye’nin arasını açtı

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İsrail’in Suriye’ye art arda düzenlediği hava saldırıları, Esad yönetiminin başlıca müttefikleri olan İran ve Rusya’yı da karşı karşıya getirdi.
İran-İsrail gerilimi, Rusya ve Suriye’nin arasını açtı

İsrail'in Suriye'ye hava saldırılarını son dönemde artırması tansiyonu yükseltirken, Rusya, İran hükümetine dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Rusya'nın İran'dan, Suriye'de Rus askerlerinin bulunduğu üslerin yakınındaki askeri noktalardan geri çekilmesini istediği bildirildi.

Londra merkezli Arap gazetesi Asharq Al-Awsat'a konuşan Suriye hükümetinden kaynaklara göre, Rus yetkililer İranlı subaylarla önceki gün Hama Askeri Havalimanı'nda yaptıkları toplantıda, İranlı milislerin Suriye'nin orta ve batı bölgelerinden çekilmesini talep etti. Habere göre Beşar Esad yönetiminden bazı yetkililer ise, Rusya'nın bu talebine tepki göstererek Moskova'yı İsrail'in Suriye'ye karşı düzenlediği saldırılar konusunda sessiz kalmakla ve “zayıf bir müttefik” olmakla suçladı.

RUS ÜSLERİ DE SALDIRILARDAN ETKİLENDİ

İsrail, son dönemde Suriye'de İran'la bağlantılı hedeflere hava saldırılarını artırdı. Son olarak İsrail, dün akşam Halep Havalimanı’na ve başkent Şam'ın güneyine füze saldırısı düzenlemişti. Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği ifade edilirken İsrail'in Esad yönetiminin yanı sıra İran ve Hizbullah'la bağlantılı tesisleri de vurduğu kaydedilmişti.

İsrail'in son dönemde Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin yakınını vurması da dikkat çekti. 2021 sona ererken Rusların Suriye’deki hava üssü Hımeymim’in bulunduğu Lazkiye’yi vuran İsrail, temmuzda ise Rusların deniz üssünün bulunduğu Tartus’a hava saldırıları düzenledi.

Rusya, 2011'de Suriye'de patlak veren savaşta ülkeye asker göndermiş ve Esad yönetimine büyük destek vermişti. İran da Esad yönetiminin en büyük destekçileri arasında yer alıyor.

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