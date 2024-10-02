İran: İsrail misilleme yapmadığı sürece eylemlerimiz sona ermiştir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çarşamba gününün ilk saatlerinde X'te yaptığı bir paylaşımla İsrail'e düzenlenen füze saldırısını değerlendirdi. Arakçi, "karşı hamlede bulunulmadığı sürece eylemlerinin sona erdiğini" belirtti.

Arakçi, "Bu akşam, Gazze ve Lübnan'da soykırımdan sorumlu (İsrail) askeri ve güvenlik birimlerini hedef alarak, BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa gerçekleştirdik" dedi.

"Gazze'de bir ateşkese alan tanımak için neredeyse iki ay boyunca büyük bir ihtiyat gösterdik" diye devam etti.

Arakçi önümüzdeki süreçle ilgili olarak, "Eylemlerimiz sona ermiştir; ancak İsrail rejimi daha fazla misillemeye davet ederse, yanıtımız daha güçlü ve etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

Son olarak, "İsrail destekçilerinin, Tel Aviv'deki savaş kışkırtıcılarını dizginleme sorumluluğu daha da artırmıştır" vurgusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İran, Hizbullah'a yönelik saldırıları ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası İsrail'e yüzlerce füze saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya platformu X'ten Salı günü yayınladığı bir paylaşımda, İran'ın füze saldırısında '10 milyon insanın hedef alındığı' belirtildi.

İran'ın füze saldırıları sonrası İsrail'in birçok yerinde halk sığınaklara kapandı.

İsrail medyası bir füzenin Tel Aviv'in kuzeyindeki bir binaya isabet ettiğini aktardı.

İsrail ordusu, füze saldırısından saatler sonra halkın evlerine dönebileceğini açıkladı. İran'a misilleme sözü veren İsrail ordusu, İsrail'e yönelik şimdilik herhangi bir saldırı tehdidinin kalmadığını duyurdu.

Öte yandan İsrail polisi, iki silahlı saldırganın Tel Aviv'de bir hafif raylı trene ateş açması sonucu en az altı kişinin öldüğünü ve 12 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polis, saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendirdi ve silahlı kişilerin olay yerinde "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı olan Donald Trump, "Benim başkanlığımda İran tamamen kontrol altındaydı. Nakit sıkıntısı çekiyorlardı. Kamala Harris onları paraya boğdu ve o günden beri her yana terör ihraç ediyorlar. Orta Doğu'yu parçalıyorlar. İran, Kamala Harris'in başkan olmasını çok istiyor, çünkü o iktidarda olduğu sürece Amerika'dan faydalanabileceklerini biliyorlar" dedi.

İran merkezli haber ajansı Tasnim, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Tel Aviv ve diğer İsrail kentlerine füze fırlattığını, bazılarının Demir Kubbe tarafından engellenemediğini iddia etti.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı açıklamada, saldırının Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye, Hizbullah militanlarının genel sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan ve Gazze'de öldürülen siviller için gerçekleştirildiği belirtildi.

İSRAİL'DEN 'KARŞILIK' VAADİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, X üzerinden yayınladığı gönderide İran'ın düzenlediği saldırının 'karşılığı olacağını' belirtti ve "bu gece Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenleyeceklerini" vurguladı.

Hagari, “Saldırının sonuçlarını hâlâ araştırıyoruz ve bilgileri düşmanla paylaşmak istemiyoruz" dedi.

"Bu geceki olayın sonuçları olacak" diyen IDF Sözcüsü, “İran bu gece ciddi bir eylemde bulundu ve Orta Doğu’yu bir tırmanışa sürüklüyorlar. Siyasi kademenin rehberliğine uygun olarak seçtiğimiz yer ve zamanda hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin "tam kapasiteyle" çalıştığını belirten Hagari, İsrail medyasına göre, "Bu gece de, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Orta Doğu'da güçlü saldırılar düzenlemeye devam edeceğiz" vurgusunda bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin X platformu üzerinden yayınladığı gönderide, İran’ın "hukuki, mantıklı ve meşru bir karşılık" verildiğini, "İran vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef alan saldırılara ve İran’ın ulusal egemenliğine yönelik ihlallere karşı" yapıldığını ve "yeni bir saldırganlık durumunda, bir sonraki karşılığın yıkıcı olacağı" söylendi.