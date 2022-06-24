İran: İsrail’in iddialarının amacı, Türkiye’yle ilişkilerimizi bozmak

İsrail’in İranlı terör hücrelerinin Türkiye’de İsraillilere suikast planı yaptığı iddialarıyla ilgili İran’dan ilk defa resmi bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul'daki İsraillilere yönelik terör saldırılarının önlendiği yönündeki suçlamalarını reddetti. Bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan mesajda, “saçmalık” olarak nitelenen bu iddiaların Türkiye-İran ilişkilerine zarar vermeyi amaçladığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, İsrail'in iddialarını “iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik önceden tasarlanmış bir senaryo” diye niteledi.

‘TÜRKİYE'YE GİTMEYİN' UYARISI

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran'ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, “İsraillilere gerekmedikçe İstanbul’a ve Türkiye’ye gitmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer İstanbul’daysanız derhal İsrail’e dönün, İstanbul’a uçuş planınız varsa iptal edin” demişti.

Lapid dün Ankara’ya yaptığı ziyarette de Türkiye’ye terör saldırılarının önlenmesi konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Öte yandan İstanbul’da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu düşünülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirilmişti.

Bu arada İstanbul'la ilgili saldırı planlarının arkasındaki isim olduğu öne sürülen İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinde Hüseyin Taeb, dün görevden alınmıştı.