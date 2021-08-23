  • BIST 1.458,400
  • Altın 486,94
  • Dolar 8,4550
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

İran Japon bankalarında tutulan mal varlığının serbest bırakılmasını istedi

» »
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Japonya'ya ihraç edilen petrolden elde edilen ancak ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Japonya bankalarında dondurulan İran'a ait mal varlığının serbest bırakılmasını istedi.
İran Japon bankalarında tutulan mal varlığının serbest bırakılmasını istedi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Japonya'ya ihraç edilen petrolden elde edilen ancak ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Japonya bankalarında dondurulan İran'a ait mal varlığının serbest bırakılmasını istedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi kabul etti.

Görüşmede, İran-Japonya ilişkilerini "iyi ve dostane" olarak nitelendiren Reisi, başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Japonya'da dondurulmuş halde tutulan İran'ın mal varlığının serbest bırakılmasını isteyen Reisi, "İran'ın Japonya bankalarındaki mal varlıklarının serbest bırakılmaması anlaşılabilir değildir" dedi.

“Bölgede istikrar istiyoruz”

Öte yandan, Taliban'ın hakimiyetine aldığı Afganistan'daki son gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Reisi, Japonya ve bölgedeki diğer ülkelerin Afganistan'da ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Ülkesinin de bölgede istikrar istediğini vurgulayan Reisi, "İran, Afganistan'da barış ve istikrarı her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor ancak Afganistan'daki kararların Afganistanlıların kendileri tarafından verilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Japonya nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasını istiyor

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise 5 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Reisi'yi kutlayarak, "Uzun süredir iyi ve dostane ilişkilere sahip İran ile Japonya arasındaki ilişkilerin yeni hükümet döneminde daha da gelişeceğinden şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın her zaman uluslararası sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana ve bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurgulayan Motegi, ABD'nin 2018'de çekilmesinden sonra İran'ın askıya aldığı nükleer anlaşmanın canlandırılmasının bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ever Given aylar sonra yeniden Süveyş Kanalı'ndan geçti21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:01
  • Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:01
  • Afganistan’ın son kalesi hala ayakta: Direniş sürüyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:01
  • Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor iddiası21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:29
  • Filistin Ulusal Konseyinden "ihlallerin durdurulması için" uluslararası topluma müdahale çağrısı21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:42
  • Cezayir’i kum fırtınası vurdu20 Ağustos 2021 Cuma 14:29
  • Risk altındakileri Afganistan'dan tahliye eden gazeteci ve yazar Nadane Ghouri: 'Onlara ihanet ettik'20 Ağustos 2021 Cuma 13:31
  • Skandal görüntü: Dev askeri uçak Afganistan’dan bomboş döndü20 Ağustos 2021 Cuma 10:05
  • Afgan mültecilere kapılarını hangi ülkeler açtı?19 Ağustos 2021 Perşembe 13:01
  • ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Gani açıklaması: 'Artık siyasi bir figür değil'19 Ağustos 2021 Perşembe 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti