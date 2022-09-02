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İran, Kızıldeniz’de ABD’ye ait iki insansız deniz aracını alıkoydu

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İran, Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki insansız deniz aracını "deniz güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle geçici olarak alıkoyduğunu daha sonra serbest bıraktığını duyurdu.
İran, Kızıldeniz’de ABD’ye ait iki insansız deniz aracını alıkoydu

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kızıldeniz’de deniz güvenliğini tehlikeye atan ABD’ye ait iki insansız keşif aracı dün İran donanması tarafından kısa süreli alıkonuldu.

Haberde, “İran Deniz Kuvvetlerine ait Cameran muhribi dün ABD filosuna uyarıda bulunduktan sonra olası bir kazayı önlemek için iki tekneyi alıkoydu. Uluslararası nakliye yolları güvene alındıktan sonra iki tekne güvenli bir alana bırakıldı.” denildi.

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Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, İranlı askerlerin bir geminin güvertesinden iki insansız aracı denize ittiği görüldü.

ABD tarafından 30 Ağustos’ta yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi’nde donanmaya ait insansız aracı ele geçirmeye çalıştığı ancak bu girişimin yakınlarda bulunan ABD’ye ait bir savaş gemisinin müdahalesiyle engellendiği açıklanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise söz konusu insansız araca deniz güvenliğini ihlal ettiği için müdahale edildiğini ve daha sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.

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