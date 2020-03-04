İran, koronavirüs konusunda bilgi almak için Türkiye'ye heyet göndermek istedi, Sağlık Bakanı reddetti: Gelmeyin, Skype'tan görüşelim

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs konusunda bilgi almak için heyet göndermek isteyen İran’ı reddettiklerini, görüşmeyi Skype üzerinden gerçekleştirmeyi önerdiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele konusunda yardım talep eden 9 ülke olduğunu, bu ülkelerden biri olan komşu İran ile görüşmelerin internet üzerinden bugün başlayacağını açıkladı.

Bakan Koca, TBMM'de AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin İran'ın koronavirüs ile mücadelede yardım talebinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Yaptığımız çalışmaları, bilimsel yaklaşımları bilmek istediklerini söyleyen ve isteyen 9 ülke oldu. Bunlardan biri de İran“ dedi. Koca “İran ile olan bilgi paylaşımını da Skype veya Zoom üzerinden yapabileceğimizi söyledik. O çerçevede bugün başlayacaklar" diye ekledi.

‘HEYET GÖNDERMEK İSTEDİLER, GELMEYİN, SKYPE’TAN GÖRÜŞELİM DEDİK’

Öte yandan Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Sağlık Bakanı Koca, İran’ın koronavirüs konusunu çok geç ciddiye aldığını savunarak heyet göndermek istediklerini ve bunu reddettiklerini belirtti. İran’daki salgının çok hızlı ilerlediğini söyleyen Koca, “Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak ‘Gerek yok’ denildi. Şimdi ise durum ciddileşince ‘Nasıl adım atacağız’ diye yardım istiyorlar. Bizim Bilim Kurulu’na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de ‘Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım’ dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran’da yayılma var.”

NE OLMUŞTU?

Koronavirüsün Çin’den sonra en hızlı yayıldığı ülkelerden olan İran’da salgın 11 can daha aldı ve ölü sayısı 77’ye yükseldi. Son 24 saat içinde 835 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 336 oldu.

İran’da salgın hızla yayılırken ülkede endişeye yol açan bir diğer gelişme de 290 sandalyeli parlamentoda 23 vekilde virüs tespit edilmesi oldu. İran Meclisi, milletvekilleriyle yapılan halk görüşmelerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. İran’ın Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Pirhüseyin Kolvand’da da koronavirüs tespit edilirken, Yargı Erki Başkanı Danışmanı Ahmet Toyserkani koronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybetmişti. İngiliz gazeteci Robert Fisk, İran’daki korkunç tırmanış için geçmişte veba için kullanılan ‘kara ölüm’ ifadesini kullandı.