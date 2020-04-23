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İran: Koronavirüs vakaları son bir ayın en düşük düzeyinde

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İran: Koronavirüs vakaları son bir ayın en düşük düzeyinde
İran: Koronavirüs vakaları son bir ayın en düşük düzeyinde

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede son 24 saatte 1030 koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.

Bu İran'da 21 Mart'tan bu yana günlük bazda bildirilen en düşük vaka sayısı.

İran'da resmi verilere göre koronavirüs vakalarının sayısı 87 bin 26.

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 5 bin 481.

İran'da ilk ve orta dereceli okullarla üniversiteler kapalı.

 
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