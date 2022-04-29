İran, Kudüs Günü gösterilerinde füzelerini sergiledi

İran’da ülke genelinde Kudüs Günü yürüyüşleri düzenlendi. Başkent Tahran’da düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşlerine katılan İranlılar, “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları atarak cuma namazının kılınacağı Tahran Üniversitesi’ne doğru yürüdü. İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırıların kınandığı yürüyüşlerde İranlılar Filistin bayrakları ve Filistin’e destek dövizleri taşırken, İsrail bayrağı ise ateşe verildi.

Kudüs Günü için gerçekleşen yürüyüşe İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami katıldı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, “Bu yürüyüş İslam Ümmetinin vahdeti ve Siyonist İsrail rejiminin yok edilişinin sembolüdür. Kudüs kesinlikle özgürlüğüne kavuşacak ve Kudüs Günü bunun başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

Tahran’da gerçekleşen yürüyüşte Devrim Muhafızları Ordusu ” Hayber Şiken”, “Zelzal” ve “Kadir” füzelerini de sergiledi.