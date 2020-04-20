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İran mahkumlara verdiği süreyi 1 ay uzattı

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İran mahkumlara verdiği süreyi 1 ay uzattı
İran mahkumlara verdiği süreyi 1 ay uzattı

Tahran yönetimi, aralarında çifte vatandaşların da bulunduğu 100 bin kadar mahkumu, koronavirüs nedeniyle şubat ayından bu yana kendi evlerine göndermişti.

Euronews'un haberine göre, televizyonda yayınlanan bakanlar kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Toplum için tehdit oluşturmayan mahkumlara verilen 'sıla izni' 20 Mayıs'a kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, İran'ın bu adımının takdir edildiği ancak cezaevlerinde tutulmaya devam kişilerin de dahil edilmesi gerektiği bildirildi.

İran'da aralarında insan hakları savunucuları, çevre aktivistleri ve vicdan mahkumlarının da bulunduğu mahpuslar, çifte vatandaşlar ve yabancı ülke vatandaşları söz konusu izinden yararlandırılmamıştı.

Ruhani: Dini mekanlar da 4 Mayıs'a kadar kapalı kalacak

Cumhurbaşkanı Ruhani, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, türbe ve ibadethanelerle ilgili yaklaşık bir ay önce uygulamaya giren kapatılma kararının da 4 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi.

Covid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyonun önemine değinen Ruhani, "Ramazan ayında insanlar ibadetlerini kişisel olarak yerine getirmelidir. Restoran ve kafeler kapalı olmaya devam edecek fakat çarşı ve pasajlar önümüzdeki hafta açılacak." diye konuştu.

İran'da son açıklanan rakamlar doğrultusunda koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 31'e, vaka sayısı ise 80 bin 868'e ulaşmış durumda.

Bu arada ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin de şimdilik açılmayacağı kaydedildi.

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