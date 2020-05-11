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İran ordusu yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu

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İran ordusu yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu
İran ordusu yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu

İran’da dün düzenlenen deniz tatbikatı sırasında meydana gelen kazada 19 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Ofisi, dün Basra Körfezi’nde düzenlenen deniz tatbikatı sırasında Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklanan kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Koranek savaş gemisinin iskeleye çekildiği belirtilen açıklamada, olayın detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran medyası, İran donanmasının, Basra Körfezi’nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran ordusundan sabaha karşı yapılan yapılan açıklamada ise olayın Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı bir kaza olduğu ve bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

UKRAYNA UÇAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ 

İran, bu yılın ocak ayında, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağını düşürmüştü.

8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının “cruise (seyir) füzesi” olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile “yanlışlıkla” vurulduğunu itiraf etmişti. 

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