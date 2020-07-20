  • BIST 119.508
  • Altın 400,716
  • Dolar 6,8508
  • Euro 7,8335
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKANetflix'ten 'Türkiye' açıklaması...Çekilecek mi ?

İran Petrol Bakanı: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor

» »
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, şu an hiçbir ülkenin İran'la iş birliğine yanaşmadığını söyledi.
İran Petrol Bakanı: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin güneyinde yer alan gaz sahalarındaki çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Bakan Zengene, "Ferzad B Gaz Sahası sözleşmesi en kısa zamanda İranlı bir şirketle imzalanacaktır. Şu an hiçbir ülke, hiçbir konuda bizimle iş birliği yapmaya yanaşmıyor." dedi.

Ülkede petro kimya ürünleri üretiminin bu yıl 25 milyon tona ulaştığına işaret eden Zengene, söz konusu alanda ihracat konusunda iyi bir durumda olduklarını ifade etti, ancak ABD yaptırımları nedeniyle ayrıntıları paylaşamayacağını belirtti.

ABD YAPTIRIMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da Rejim Karşıtı Gösteri Düzenlendi17 Temmuz 2020 Cuma 10:15
  • İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor17 Temmuz 2020 Cuma 08:50
  • İran'da üç kişinin idam cezası durduruldu16 Temmuz 2020 Perşembe 11:55
  • UNICEF: “Yemen'de 9 Sivilin Hayatını Kaybettiği Saldırıdan Dehşete Düştük”16 Temmuz 2020 Perşembe 09:50
  • Yemen'deki askeri çatışmalarda yeni bir aşamaya mı geçiliyor?15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:03
  • Ruhani: “ABD'deki mevcut hükümet hiçbir şeyin ölçüsü olamaz”15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:54
  • İdlib’de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı14 Temmuz 2020 Salı 18:36
  • İran'da CIA'ya çalışmakla suçlanan bir mahkum idam edildi14 Temmuz 2020 Salı 17:39
  • Rusya: Suriye’deki ortak devriye sırasında Rus ve Türk askerleri yaralandı14 Temmuz 2020 Salı 12:46
  • Bağdat'ta Deaş'lı 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti