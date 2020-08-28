İran: Pompeo paralel evrende yaşıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Tahran’a karşı uluslararası yaptırımların geri getirileceğini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun “paralel evrende” yaşadığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, nükleer anlaşmanın hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını gerekçe göstererek İran’a karşı uluslararası yaptırımların 30 gün içinde yeniden uygulanmaya konacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD’nin artık nükleer anlaşmanın tarafı olmadığını hatırlattı.
Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu süre sadece Pompeo’nun paralel evreninde işliyor” dedi.
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