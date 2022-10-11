İran: Protestolarda 185 kişi öldü, TV’de Hamaney yerine ‘kadın, yaşam, özgürlük’ sloganları atıldı

İran'daki protestolar ülkedeki kadın kıyımına işaret ederek yükseliyor. Hamaney'in devlet televizyonundaki konuşması siber saldırıyla 'Kadın, yaşam, özgürlük' sloganlarına dönüşüyor, lise ve üniversite öğrencileri sokakları terk etmiyor.

ran İnsan Hakları Örgütü (IHRNGO) ülkede Mahsa Amini’nin başörtüsünü uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarda ölenlerin sayısının arttığını duyurdu. İnsan Hakları Örgütü tarafından en son yapılan 8 Ekim’deki açıklamaya göre ülkede en az 19’u çocuk en az 185 kişi protestolar sırasında öldürüldü.

İran’da 17 Eylül’de Amini’nin cenaze töreniyle birlikte başlayan protestolar ülkedeki baskıcı İslam rejimine karşı son yıllarda yapılan en büyük baş kaldırı haline geldi.

Kaynak: Hawar News Agency

Protestocular ülkedeki kadın ve LGBTİ+ kıyımı örneklerini işaret ederek dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in devrilmesini istiyor.

İran hükümeti ise protestoları bir halkın başkaldırısı olarak değil, ABD’de de dahil olmak üzere İran’a düşman olan dış mihraklar tarafından düzenlenen bir komplo olarak değerlendiriyor.

Öte yandan hükümet en az 20 kolluk kuvvetinin öldüğü protestolar için silahlı muhalifleri de şiddet kullanmakla suçluyor.

İnsan Hakları Örgütleri İran’ın çeşitli şehirlerinde güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmasına rağmen lise ve üniversite öğrencilerin protestolara katılım sağladığını söyledi.

Ancak İran hükümeti protestocuları durdurmak için gerçek mermi kullanıldığını yalanladı.

Sosyal medya yapılan paylaşımlarda eylemcilerin toplu grev çağrısı yapmasının ardından alışveriş dükkanlarının kapatıldığı belirtildi.

Öte yandan İran’da yapılan paylaşımlara hükümet tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle erişmek mümkün değil.

10 Ekim Dünya Ölüm Cezası İle Mücadele Günü

IHRNGO tarafından İran’daki idam cezalarına ilişkin son veriler de paylaşıldı. Bugün yapılan açıklamada geçen yılın aynı dönemine göre idam sayılarında yüzde 89’luk bir artış olduğu belirtildi.

Ülkede 2022’nin ilk on ayında ikisi çocuk, 12’si kadın olmak üzere en az 428 kişi idam edildi.

İran devlet televizyonunda Hamaney’in konuşması sırasında siber saldırı

Protesto yalnızca sokaklarda sürmüyor, aynı zamanda eylemciler teknolojiyi de protesto için kullanıyorlar. İran devlet televizyonuna siber saldırı düzenlenerek devlet televizyonunda Hamaney’in konuşması kesildi ve yerine Mahsa Amini ve protestolarda öldürülen kadınların görüntüleri yayınlandı.

Yayında “Bize katılın ve ayağa kalkın” denildi ve dünya çapında haykırılan “kadın, yaşam, özgürlük” sloganları duyuldu. Saldırıyı Adalet-i Ali hacker grubu üstlendi.

Ülkede protestolar durgun geçen birkaç günün ardından yeniden canlandı. Birçok muhafazakar kesimin yaşadığı bölgelerde de geniş çaplı gösteriler yapıldı.

Protestolara liselilerin de katılmasıyla güç kazanan protestolardan “Bu protesto değil, devrim” sesleri yükseliyor.

Nika’nın ölümü

Nika Shakarami

Protestolarda rejimin güvenlik güçlerinin 16 yaşındaki Nika Shakarami adlı genci öldürdüğü iddiaları da İran’daki protestoları hareketlendirdi.

Hükümet tarafından Shakarami’nin 27 Eylül’de intihar ettiği iddia edilmişti. Ancak Shakarami’nin annesi kızının kolluk kuvvetler tarafından dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

Nika Shakarami’nin annesi Nesrin Shakarami, kızının ölümünün yetkililerce kendisine 10 gün sonra bildirildiğini, kızının cesedinin kendilerinden habersiz morgdan çıkarıldığını ve bir köyde gömüldüğünü duyurdu.

Ölüm kayıtlarına göre Nika da Amini gibi başına ağır darbeler aldı. Anne Shakarami, hükümet yetkilileri tarafından ifadelerinin değiştirilmesi için tehdit edildiğini de belirtmişti.

Sarina’nın ölümü

IHRNGO ayrıca 7 Ekim 2022’de 16 yaşındaki Sarina Esmailzadeh’in 22 Eylül’de protestolarda güvenlik güçlerinden çok sayıda cop darbesi alması sonucu öldürüldüğünü doğruladı.