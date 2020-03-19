  • BIST 86.329
  • Altın 310,990
  • Dolar 6,5053
  • Euro 7,0770
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz"

» »
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz"
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz"

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 15 güne kadar kontrol altına alınmaması halinde çok ağır kayıplar vereceklerini söyledi. 
 

Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu. 
 

Reisi, şu ana kadar koronavirüsle milli mücadele seferberliği kapsamında 22 milyon 500 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve bunlardan 1 milyon 500 bin kişinin durumunun takip edildiğini dile getirdi.
 

İranlı yetkili, "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak 2 ay daha ona karşı mücadele etmemiz gerekecek. Bu noktada çok ağır kayıplar veririz." ifadelerini kullandı. 
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump, Ücretsiz Kovid-19 Testi İmkanı Sağlayan Tasarıyı Onayladı19 Mart 2020 Perşembe 10:38
  • Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayan 4 binden fazla kişiye ceza kesildi19 Mart 2020 Perşembe 10:33
  • İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor19 Mart 2020 Perşembe 10:15
  • Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi19 Mart 2020 Perşembe 09:42
  • Koronavirüs ile mücadelede ülkeler hangi önlemleri aldı?19 Mart 2020 Perşembe 08:46
  • KKTC Sağlık Bakanlığı:4 kişiye yapılan korona testi negatif çıktı18 Mart 2020 Çarşamba 23:22
  • Son Dakika Haberi: Güney Kıbrıs'taki vaka çocuk doktoru çıktı, hastane kapatılıyor18 Mart 2020 Çarşamba 23:05
  • Sağlık Bakanı Pilli’ye yarın Anjiyo yapılacak18 Mart 2020 Çarşamba 23:03
  • Koronavirüs aşısında rekabet kızışıyor18 Mart 2020 Çarşamba 22:47
  • Koronavirüs salgını ve ibuprofen: İddialar, hurafeler ve gerçekler18 Mart 2020 Çarşamba 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti