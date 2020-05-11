İran Tatbikatta Kendi Gemisini Vurdu

Basra Körfezi’nde tatbikat yapan İran donanmasına ait Cameran fırkateyninin yanlışlıkla Konarek adlı başka bir İran savaş gemisini vurduğu bildirildi. Kazada 10 denizci öldü, 15 denizci de yaralandı.
İran devlet televizyonunda yer alan haberde, olayın İran donanmasının tatbikat yaptığı Basra Körfezi’nin güneyindeki Bender Cask limanında meydana geldiği kaydedildi.
İran donanması bölgede sık sık tatbikat düzenliyor.
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