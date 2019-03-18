  • BIST 104.595
  • Altın 229,221
  • Dolar 5,4631
  • Euro 6,1893
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İran Türkiye'nin PKK'ya ortak operasyon açıklamasını yalanladı

» »
İran, Türkiye ile PKK'ya ortak operasyon yapıldığı açıklamasını yalanladı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İran ile PKK'ya ortak operasyon yapıldığını açıklamıştı.
İran Türkiye'nin PKK'ya ortak operasyon açıklamasını yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tahran ile yapılan görüşmeler sonrasında İran ile PKK'ya ortak operasyon yapıldığını açıklamasından birkaç saat sonra İran'dan konu ile ilgili yalanlama geldi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan İran ordusundan bir yetkili "Türk ordusu PKK'ya operasyon yaptı ama İran silahlı kuvvetleri bu operasyonun bir parçası değildi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Serik ilçesinde yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 08.00 itibariyla İran'la, evet doğu sınırımızda, PKK'ya yönelik ilk kez ortak operasyon yapmaya başladık" demişti. Soylu, operasyonun sonucunun açıklanacağını da belirtmişti.

Türkiye Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine zaman zaman operasyon düzenliyor. PKK; Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü listesinde yer alıyor.

Öte yandan Türkiye Suriye'de de PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'ye karşı mücadele ediyor ve ABD ile YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) nedeniyle de uzun süredir sorun yaşıyor. ABD ise SDG'yi IŞİD'e karşı savaşta önemli bir ortak olarak görüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran ile Irak arasında ücretsiz vize kararı12 Mart 2019 Salı 10:34
  • Esad: Savaş yeni bir boyut kazandı, artık ekonomik ablukayla yürütülüyor10 Mart 2019 Pazar 20:18
  • Hulusi Akar: İdlib'de Rusya ve Türkiye'nin devriyeleri başlıyor08 Mart 2019 Cuma 14:03
  • İranlı 7 yaşındaki çocuk futbol yeteneğiyle viral oldu (Video)05 Mart 2019 Salı 14:17
  • Şamima Begüm'ün IŞİD üyesi eşi: Bebeğimizi de alıp benimle Hollanda'ya dönmesini istiyorum04 Mart 2019 Pazartesi 09:54
  • New York Times: ABD, Suudi Arabistan'a nükleer reaktör satacak03 Mart 2019 Pazar 16:27
  • Çavuşoğlu: İran'ı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli03 Mart 2019 Pazar 16:26
  • Rusya: Türkiye, İdlib mutabakatını tamamen uygulamadı03 Mart 2019 Pazar 16:25
  • ABD'nin başına 1 milyon dolar ödül koyduğu Hamza Bin Ladin kimdir?02 Mart 2019 Cumartesi 14:17
  • Trump'tan IŞİD'e karşı "yüzde 100" zafer açıklaması01 Mart 2019 Cuma 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti