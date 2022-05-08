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İran: Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı

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İran: Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı
İran: Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler savaşı durdurmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi görüşmelerin savaşın durdurması ve ateşkesi sağlaması gerektiğini söyledi.

Fars Haber Ajansına göre Abdullahiyan, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran vatandaşlarının Ukrayna'dan ülkelerine intikaline yardımcı olan Polonya hükümetine teşekkürlerini ileten Abdullahiyan, "Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili konuştuk. Irak, Afganistan ve Yemen'de olduğu gibi Ukrayna'da da savaşa karşıyız. Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi görüşmeler, savaşın durması ve ateşkesin sağlanmasına yol açmalıdır." dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau da konuşmasında Ukrayna'nın topraklarını savunma hakkına dikkati çekti.

Rau, "Polonya Ukrayna'daki savaşın, Rusya'nın sebepsiz yere şiddete başvurmasından kaynaklandığını düşünüyor. Ukrayna, uluslararası hukuka göre bağımsız bir devlettir ve elbette topraklarını savunma hakkına sahiptir." ifadelerini kullandı.

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