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İran: Ukrayna’daki savaşın sorumlusu ABD ve NATO’dur

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna’daki savaşı kınadıklarını belirterek, “Ukrayna’da savaşın sorumlusu ABD ve NATO’dur” ifadesini kullandı.
İran: Ukrayna’daki savaşın sorumlusu ABD ve NATO’dur

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu. Bakan Abdullahiyan, ABD ve NATO'nun Ukrayna savaşında tahrik politikaları izlediklerini belirterek Ukrayna savaşından ABD ve NATO'yu sorumlu tuttu.

Ukrayna'ya karşı başlatılan savaşı doğru görmediklerini belirten Abdullahiyan, “Ukrayna'da savaşın sorumlusu ABD ve NATO'dur” ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, “Tıpkı Afganistan, Yemen, Irak ve Filistin'de olduğu gibi Ukrayna'da da savaşa karşıyız. Tahran yönetimi olarak en üst düzeyden bu savaşı kınadık. Ancak ABD ve NATO savaşı kışkırtarak ve Rusya'yı tahrik ederek bölgedeki askeri varlığını artırmaya çalışıyor” dedi.

Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü, Rusya ile Ukrayna arasında savaşı durdurmak için bir görüşme teklif ettiğini aktaran Abdullahiyan, Kremlin’in eylemlerine NATO’nun “provokasyonlarının” yol açtığını söyledi.

Foto: İHA

NÜKLEER ANLAŞMAYA DÖNÜŞ

Zirvede ABD ile devam eden nükleer müzakerelere ilişkin bilgi veren Abdullahiyan, “ABD Başkanı Biden, İran'a karşı Donald Trump'tan miras kalan maksimum baskı politikasını devam ettiriyor. Washington yönetimi buna son vererek müzakere masasında olmalı” dedi.

Abdullahiyan, “Her iki ülkede nükleer anlaşmaya karşı olan gruplar var. Nükleer müzakerelerde ABD temsilcileri nasıl baskı altındalarsa ben de Meclis’in baskısı altındayım. Bu gruplar içerisinde anlaşmaya karşı güçlü kesimler var ve bunları aşmalıyız” şeklinde konuştu.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerede çözülmeyi bekleyen tek konunun Devrim Muhafızları olmadığını belirten Abdullahiyan, “Henüz ABD'den yaptırımların kaldırılması ve anlaşmadan ayrılmayacağına ilişkin kesin garanti almış değiliz. Devrim Muhafızları konusu İsrail tarafından abartılıyor” ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, “Amerikalılar kendilerinden ne istendiğini çok iyi biliyorlar. En önemli şey, ekonomik yaptırımların etkili bir şekilde kaldırılmasıdır” dedi.

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