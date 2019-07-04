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İran ünlü şarkıcıyı sınır dışı etti

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‘Dünyanın her ülkesinde sahneye çıkmayı’ hedefleyen İngiliz şarkıcı Joss Stone, turne kapsamında konser vereceği İran’dan sınırdışı edildiğini duyurdu.
İran ünlü şarkıcıyı sınır dışı etti

Stone, İranlı yetkililerin ülkede performans sergilemeyi planladığına inanmadığını, bu nedenle böyle bir karar aldığını söyledi.

Daha önce Irak, Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkelerde performans sergileyen Joss Stone, dünya turnesi kapsamında gittiği İran’dan sınırdışı edildiğini duyurdu.

 

Instagram hesabından açıklama yapan 32 yaşındaki sanatçı, “Gözaltına alındık ve ardından sınırdışı edildik” derken bu nedenle üzgün olduğunu da vurguladı.

Stone, “Kadın olduğum için ve bu ülkede yasaklanmış olduğu için bir halk konseri gerçekleştiremeyeceğim fakındaydık. Şahsen, bir İran hapishanesine girmeye bayılmıyorum, ya da gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum, insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Ancak görünen o ki yetkililer bir halk şovunda çalacağımıza inanmadılar ve bizi ‘kara liste’ dedikleri bir listeye aldılar, bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık” ifadelerini kullandı.

Görevlilerin kendilerine karşı oldukça iyi ve nazik davrandığını da aktaran Joss Stone, burada sınırdışı kararının tebliğ edildiğini söyledi. Sanatçı, “Elbette hayal kırıklığına uğradım. Çok yakın ama yine de çok uzak, bu an biraz kalbimi kırdı. Doğru evraklarımız olmadığı için özür dilemesi gereken bizleriz” dedi.

Stone daha sonra İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'na giden bir uçağa binerken fotoğraflarını paylaştı.

11 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE

Öte yandan ünlü sanatçının Türkiye'ye gelmesi de bekleniyor. Stone'un 26'ncı İstanbul Caz Festivali kapsamında 11 Temmuz'da Volkswagen Arena'da bir konser vermesi planlanıyor.

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