İran ve Rusya'nın stratejik iş birliğini 'hızlandıracağı' belirtildi

İran ve Rusya'dan üst düzey yetkililer, ilişkilerin güçlendirilmesi, Orta Doğu'daki çatışmalar ve uluslararası güçlerle mücadele konuları kapsamında Tahran'da bir araya geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı bir dönemde İran'ın yeni seçilen cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmek üzere İran'a gitti.

Üst düzey siyasi yetkililer arasında salı günü Tahran'da yapılan toplantının ayrıntılarını içeren bir rapora göre, İran ve Rusya ikili ilişkilerini "hızlandırma" konusunda anlaştı.

İran hükümeti tarafından yayımlanan toplantı raporunda, Pezeşkiyan'ın Rusya'dan İran'ın "dost ülkelerinden" biri olarak bahsettiği, ilişkilerin gelişimini ise "stratejik" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Gazze'de savaş devam ederken Rusya ve İran'ın askeri ittifakı böylece somutlaşmış oldu.

İran'ın Rusya'ya, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda kullanması amacıyla insansız hava araçları sağlaması bu ortaklığın en son örneklerinden biri olmuştu.

Raporda, İran tarafının iki ülke arasında varılan "anlaşmaların" uygulanmasını istediği belirtilirken, Rus delege Rusya ve İran da dahil olmak üzere birçok ülkeyi birbirine bağlayan 7.200 kilometrelik çok yönlü bir ulaşım ağı olan Kuzey-Güney Koridoru'nun inşasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Raporda Sergey Şoygu'nun, "İki ülke arasındaki ilişkiler tüm sektörlerde gelişiyor ve etkileşimlerin geliştirilmesi için çok iyi beklentiler var," dediği kaydedildi.

Gazze hakkında konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise son dönemde yaşanan sivil ölümleri ve Hamas'ın üst düzey lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini "uluslararası yasaların ihlali" olarak nitelendirdi.

Toplantı raporuna göre, Pezeşkiyan toplantıda İsrail'in "suçu ve küstahlığı" için bir "yanıt" alacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) hedef alan Pezeşkiyan, "ABD de dahil olmak üzere bazı güçlerin dünyadaki tek adamlık döneminin sona erdiğine inanıyoruz," dedi.

Raporda Pezeşkiyan'ın "İran ve Rusya arasında çok kutuplu bir dünyayı teşvik etme yönündeki işbirliği kesinlikle dünyada güvenlik ve barışın daha da ilerlemesine yol açacaktır," dediği belirtildi.

İran ve Rusya arasındaki ikili görüşme, Ortadoğu'da gerilim arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Geçen hafta Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye Tahran'da, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün de bir önceki gün Beyrut'ta suikaste uğradı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Haniye'nin suikastı ardından, İsrail'in "ağır bir cezaya çarptırılmasının zeminini kendisinin hazırladığını" belirtti.

Suikastler, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e geçen hafta bir roket saldırısı düzenlenmesinin ve saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetmesinin ardından geldi. İsrail Hizbullah'ı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlamış, Hizbullah ise bunu reddetmişti.

Avrupa Komisyonu ve liderleri defalarca bölgede itidal çağrısında bulundu.

Salı günü bir dışişleri sözcüsü Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada gerilimi düşürmek için gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.