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İran ve Suudi Arabistan, müzakerelere devam ediyor

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Rakip ülkeler İran ve Suudi Arabistan’ın, geçen ay askıya alınan görüşmelere yeniden başladığı bildirildi.
İran ve Suudi Arabistan, müzakerelere devam ediyor

İran ve Suudi Arabistan arasındaki 5. tur görüşmelerin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlendiği bildirildi

İran basını, geçen ay askıya alınan görüşmelerin devam ettiğini duyururken Suudi Arabistan'dan ve Irak'tan bu yönde bir açıklama gelmedi. İran'ın yarı resmi Nur haber ajansının haberinde “Son yapılan olumlu görüşme iki ülkenin ilişkilerin devamı yönünde attığı adımlara yönelik umutları artırıyor” dendi.

Suudi Arabistan, 2016'da Tahran'da Şii bir din adamının idamına öfkelenen İranlı göstericilerin Suudi Büyükelçiliği'ne düzenlediği baskın sonrasında İran'la diplomatik ilişkileri kesmişti.

İran da aralarında Şiilerin de olduğu 81 kişinin Suudi Arabistan'da idam edilmesinin ardından geçen ay görüşmeleri askıya almıştı.

Bölgesel rekabette karşıt saflarda yer alan iki ülke, geçen yıl tansiyonu düşürmek üzere görüşmelere başlamıştı.

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