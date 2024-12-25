  • BIST 9854.15
  • Altın 2962.961
  • Dolar 35.2472
  • Euro 36.7735
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

İran, WhatsApp ve Google Play'e erişim kısıtlamalarını kaldırdı

» »
WhatsApp ve Google Play'e getirilen erişim yasağı, 2022 yılında ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümü üzerine hükümet karşıtı protestolar sırasında uygulamaya konmuştu.
İran, WhatsApp ve Google Play'e erişim kısıtlamalarını kaldırdı

İran devlet medyasının Salı günü bildirdiğine göre, İranlı yetkililer internet kısıtlamalarını azaltmanın ilk adımı olarak Meta'nın mesajlaşma platformu WhatsApp ve Google Play'e uygulanan yasağı kaldırdı.

İran, dünyadaki internet erişimi konusunda en katı kontrollerden bazılarına sahip ancak Facebook, Twitter ve YouTube gibi ABD merkezli sosyal medya platformları üzerindeki engeller sanal özel ağlar kullanan İranlılar tarafından rutin olarak aşılıyor.

İran'ın resmi IRNA haber ajansı salı günü, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında konuyla ilgili yapılan bir toplantıya atıfta bulunarak, "WhatsApp ve Google Play gibi bazı popüler yabancı platformlara erişim kısıtlamalarının kaldırılması için olumlu oy çoğunluğuna ulaşıldı," dedi.

İran Enformasyon ve İletişim teknolojileri Bakanı Settar Haşimi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün internet kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı," dedi.

İran'da hükümet karşıtı protestolarda sosyal medya platformları yaygın olarak kullanıldı.

WhatsApp, Instagram ve Telegram'dan sonra İran'ın en popüler üçüncü mesajlaşma platformu oldu.

WhatsApp ve Google Play yasağı, 2022 yılında, sıkı bir şekilde uygulanan kıyafet kuralını ihlal ettiği iddiasıyla ülkenin ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümü üzerine hükümet karşıtı protestolar sırasında uygulamaya konmuştu. Protestolar, polis ve güvenlik güçlerinin yüzlerce kişinin ölümüne ve binlerce kişinin hapse atılmasına yol açan baskısının ardından 2023'te azaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdi: HTŞ ile Fırat Nehri'nin sınır olması konusunda anlaştık13 Aralık 2024 Cuma 09:37
  • İsrail'in Suriye'deki ilerleyişine Türkiye'den sert tepki10 Aralık 2024 Salı 14:34
  • Suriye'nin geçici başbakanı olarak görevlendirildiği duyurulan Muhammed Beşir kimdir?10 Aralık 2024 Salı 09:59
  • Kremlin: Esad'a 'insani kaygılarla' sığınma hakkı tanındı09 Aralık 2024 Pazartesi 10:06
  • BM'den flaş Suriye açıklaması: 'Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya'08 Aralık 2024 Pazar 22:11
  • Rus medyası: Esad ailesiyle birlikte Moskova'da08 Aralık 2024 Pazar 21:24
  • Rusya, Esad'ın görevi bıraktığını açıkladı08 Aralık 2024 Pazar 21:08
  • Rusya’dan Esad açıklaması: Müzakereler sonucunda ülkeyi terk etti08 Aralık 2024 Pazar 18:15
  • Suriye: Muhalifler Şam'a girdi, Beşar Esad'ın uçakla kaçtığı bildiriliyor08 Aralık 2024 Pazar 11:27
  • Suriye Cumhurbaşkanlığı, Başkan Esad'ın ülkeden ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı07 Aralık 2024 Cumartesi 23:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti