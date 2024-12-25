İran, WhatsApp ve Google Play'e erişim kısıtlamalarını kaldırdı

WhatsApp ve Google Play'e getirilen erişim yasağı, 2022 yılında ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümü üzerine hükümet karşıtı protestolar sırasında uygulamaya konmuştu.

İran devlet medyasının Salı günü bildirdiğine göre, İranlı yetkililer internet kısıtlamalarını azaltmanın ilk adımı olarak Meta'nın mesajlaşma platformu WhatsApp ve Google Play'e uygulanan yasağı kaldırdı.

İran, dünyadaki internet erişimi konusunda en katı kontrollerden bazılarına sahip ancak Facebook, Twitter ve YouTube gibi ABD merkezli sosyal medya platformları üzerindeki engeller sanal özel ağlar kullanan İranlılar tarafından rutin olarak aşılıyor.

İran'ın resmi IRNA haber ajansı salı günü, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında konuyla ilgili yapılan bir toplantıya atıfta bulunarak, "WhatsApp ve Google Play gibi bazı popüler yabancı platformlara erişim kısıtlamalarının kaldırılması için olumlu oy çoğunluğuna ulaşıldı," dedi.

İran Enformasyon ve İletişim teknolojileri Bakanı Settar Haşimi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün internet kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı," dedi.

İran'da hükümet karşıtı protestolarda sosyal medya platformları yaygın olarak kullanıldı.

WhatsApp, Instagram ve Telegram'dan sonra İran'ın en popüler üçüncü mesajlaşma platformu oldu.

WhatsApp ve Google Play yasağı, 2022 yılında, sıkı bir şekilde uygulanan kıyafet kuralını ihlal ettiği iddiasıyla ülkenin ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümü üzerine hükümet karşıtı protestolar sırasında uygulamaya konmuştu. Protestolar, polis ve güvenlik güçlerinin yüzlerce kişinin ölümüne ve binlerce kişinin hapse atılmasına yol açan baskısının ardından 2023'te azaldı.