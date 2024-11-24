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İran yeni nükleer hamlesini duyurdu

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Tahran, UAEA'nın kritik kararına cevaben iki yeni gelişmiş santrifüje sahip olduğunu açıkladı
İran yeni nükleer hamlesini duyurdu

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) ülkeyi eleştiren bir karar almasına karşılık olarak nükleer programını genişletme sözünü yerine getirdi. Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre Tahran nükleer zenginleştirme için yeni gelişmiş santrifüjlerin açılışını yaptı. BM atom gözlemcisi Perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısında söz konusu kararı kabul etti.

Önergede İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda şeffaf olmaması kınandı. Çin, Rusya ve Burkina Faso karşı oy kullanırken, tasarı 19 lehte oyla kabul edildi. AFP kaynaklarına göre 12 çekimser oy vardı ve Venezüella oy kullanmadı. İngiltere, Fransa ve Almanya toplantı öncesinde yaptıkları ortak açıklamada İran'ın nükleer programının uluslararası güvenlik için bir "tehdit" oluşturduğunu iddia etti. Washington da İran'ın nükleer faaliyetlerini "derin endişe verici" olarak niteledi.

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