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İran yerli savaş uçağını tanıttı

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İran, Kovsar (Kevser) adlı ilk gelişmiş yerli savaş uçağını tanıttı. Uçağın tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani pilot köşküne oturarak uçağı inceledi
İran yerli savaş uçağını tanıttı

İran medyası, gelişmiş havacılık ve ateş kontrol sistemleriyle donatılmış dördüncü nesil bir savaş uçağı olan Kovsar'ın yerli imkânlarla üretildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin emriyle havalanan uçak, savaş ve eğitim amaçlı tek ve çift kabin olarak kullanılabiliyor.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Kevser" savaş jeti tanıtım toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirten Ruhani, İran olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.

Komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, İran'ın komşu ülkelerle daha fazla iş birliğinden yana olduğunun altını çizdi.

Ruhani ayrıca, ABD'nin dünyada "güvenilmez" bir devlet olduğunu savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor." dedi.

Bu arada savaş jeti Kevser'de aviyonik ve yerli sistemlerin kullanıldığı, HUD göstergeler, çok amaçlı radarlar, akıllı harita okuma özelliklerinin olduğu ve çift kabinli üretildikleri açıklandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tanıtım sonrası yaptığı konuşmada, "Bazıları askeri gücümüzü artırdığımızda, savaş istediğimiz sonucuna varıyor. Ama bu aslında barış arayışı, çünkü biz savaş istemiyoruz" şeklinde konuştu. Ruhani, kalıcı barış amacında istediklerini da belirterek, "Eğer caydırıcı olmazsak diğerlerine bu ülkeyi işgal konusunda yeşil ışık yakmış oluruz" dedi.

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