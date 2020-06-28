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İran zorunlu maske uygulamasına geçiyor

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İran zorunlu maske uygulamasına geçiyor
İran zorunlu maske uygulamasına geçiyor

Ortadoğu'da Covid 19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan İran zorunlu maske uygulamasına geçiliyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından açıklanan yeni önlemler, gelecek Pazar gününden itibaren devreye girecek.

Ruhani, maske takmayanlara karşı ne gibi yaptırımlar uygulanacağını ise belirtmedi.

Ülkenin sağlık bakanı ise maske takmayan kişilerin, alışveriş merkezi gibi yerlere alınmayacağını kaydetti.

Ruhani, salgın belirtileri gösteren bölgelerdeki yerel yetkililerin, sınırlamaları geri getirebileceğini de söyledi.

222 binden fazla resmi vakanın bulunduğu ülkede 10 bin 508 kişi hayatını kaybetti.

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