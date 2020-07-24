  • BIST 118.891
  • Altın 416,875
  • Dolar 6,8375
  • Euro 7,9347
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka

İran'a Ait Yolcu Uçağı Şam Semalarında İki ABD Savaş Uçağı Tarafından Taciz Edildi

» »
İran'a Ait Yolcu Uçağı Şam Semalarında İki ABD Savaş Uçağı Tarafından Taciz Edildi
İran'a Ait Yolcu Uçağı Şam Semalarında İki ABD Savaş Uçağı Tarafından Taciz Edildi

 Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e ait iki savaş uçağı, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz etti.

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi.

Uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı'na yakın medya organlarında savaş uçaklarının, İran yolcu uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin menziline girmeye zorladığı iddia edildi. Beyrut'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularından biri, savaş uçaklarının çok yaklaşması üzerine pilotun hızlı inişe geçtiğini ve bunun uçakta büyük paniğe yol açtığını aktardı.

İRAN'DAN ABD'YE UYARI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye semalarında tacize uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Musevi, olayın araştırıldığını ve detaylı bilgilerin gelmesinin ardından siyasi ve hukuki adımların atılacağını ifade etti.

Olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirten Musevi, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağını kaydetti.

ABD'DEN AÇIKLAMA

İran'ın Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiğini ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığını bildirmesinin ardından ABD cephesinden açıklama geldi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada "Bir ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu incelemenin Tanf'taki karargahtaki DEAŞ ile mücadele güçlerinin güvenliği için yapıldığına işaret edilen açıklamada, "F-15'in pilotu hava aracının Mahan Air'e ait bir yolcu olduğunu tespit ettikten sonra, bu uçak ile arasına mesafe koymuştur. Bu profesyonel önleme, uluslararası standartlara göre yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:41
  • İranlı Mahtab Nozadtehrani BM önünde açlık grevinde19 Temmuz 2020 Pazar 23:21
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Şimdiye dek ülkede 25 milyon kişi virüs kapmış olabilir18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:40
  • Hamas: İsrail başarısızlığını örtmek için Arap medyasını yönlendiriyor18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:26
  • İran'da Rejim Karşıtı Gösteri Düzenlendi17 Temmuz 2020 Cuma 10:15
  • İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor17 Temmuz 2020 Cuma 08:50
  • İran'da üç kişinin idam cezası durduruldu16 Temmuz 2020 Perşembe 11:55
  • UNICEF: “Yemen'de 9 Sivilin Hayatını Kaybettiği Saldırıdan Dehşete Düştük”16 Temmuz 2020 Perşembe 09:50
  • Yemen'deki askeri çatışmalarda yeni bir aşamaya mı geçiliyor?15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:03
  • Ruhani: “ABD'deki mevcut hükümet hiçbir şeyin ölçüsü olamaz”15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti