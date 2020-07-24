İran'a Ait Yolcu Uçağı Şam Semalarında İki ABD Savaş Uçağı Tarafından Taciz Edildi

Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e ait iki savaş uçağı, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz etti.

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi.

Uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı'na yakın medya organlarında savaş uçaklarının, İran yolcu uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin menziline girmeye zorladığı iddia edildi. Beyrut'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularından biri, savaş uçaklarının çok yaklaşması üzerine pilotun hızlı inişe geçtiğini ve bunun uçakta büyük paniğe yol açtığını aktardı.

İRAN'DAN ABD'YE UYARI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye semalarında tacize uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Musevi, olayın araştırıldığını ve detaylı bilgilerin gelmesinin ardından siyasi ve hukuki adımların atılacağını ifade etti.

Olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirten Musevi, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağını kaydetti.

ABD'DEN AÇIKLAMA

İran'ın Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiğini ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığını bildirmesinin ardından ABD cephesinden açıklama geldi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada "Bir ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu incelemenin Tanf'taki karargahtaki DEAŞ ile mücadele güçlerinin güvenliği için yapıldığına işaret edilen açıklamada, "F-15'in pilotu hava aracının Mahan Air'e ait bir yolcu olduğunu tespit ettikten sonra, bu uçak ile arasına mesafe koymuştur. Bu profesyonel önleme, uluslararası standartlara göre yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.