Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İran'da 1501 vaka, 66 ölü olduğu açıklandı

Dün Çekya, Ekvador ve Ermenistan'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Çin’de ortaya çıkarak dünyada 45’ten fazla ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı. Dünya çapında 89 bin 71 kişinin virüsten etkilendiği biliniyor.

Geçen günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs’le ilgili olarak risk seviyesini ‘yüksek’ten ‘çok yüksek’ seviyesine yükseltti. DSÖ, ülkeleri ilk vakalar görüldüğü zamana hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.

Çin'de dün virüs sebebiyle dün 42 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte yaşanan ölümlerin tamamı salgının başladığı Hubey bölgesinde meydana geldi. Salgın sebebiyle Çin'de şu ana kadar ikisi Hong Kong özel idari bölgesinde olmak üzere 2 bin 914 kişi hayatını kaybetti.Ülkede şu ana kadar 80 bin 26 Kovid-19 virüsü tespit edildi.

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da bugüne kadar virüs kaynaklı 54 ölüm yaşandı ve 978 vaka tespit edildi. Bin 694 vaka ile Avrupa'da en büyük Koronavirüs salgınını yaşayan İtalya'da 34 ölümlü vaka görüldü.

Dün Çekya, Ekvador ve Ermenistan'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi. ABD, Avustralya ve Tayland'da ise ilk ölümlü vakalar yaşandı.

Bugün (2 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle...

Cezayir'de 2 yeni vaka tespit edildi

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde bir anne (53) ve kızında (24) olmak üzere iki kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vakanın tespit edildiği kişilerin karantina altında tutulduğu ve söz konusu iki kişinin, 14-21 Şubat tarihleri arasında Fransa'da yaşayan bir akrabalarının kendilerini ziyaret etmesi sonucu virüse yakalandıkları ifade edildi.

Mısır'da vaka sayısı 2'ye yükseldi

Mısır Sağlık Bakanlığı da ülkede bir kişide daha virüs tespit edildiğini ve salgına yakalananların sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında virüsün tespit edildiği kişinin yabancı uyruklu olduğu ve hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ilk vakanın iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

İran: Ülkede 1501 vaka, 66 ölü var

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Sağlık Bakanlığı ülkede bin 501 Koronavirüs vakası tespit edildiği ve bugüne kadar virüs sebebiyle 66 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'da Hamaney'in danışmanı Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e danışmanlık yapan konseyin üyelerinden biri yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Danışman Muhammed Mirmohammadi , İran'da Koronavirüs sebebiyle ölen ilk üst düzey devlet yetkilisi oldu.

İran'da Koronavirüs taşıdığı tespit edilen isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar ve hükûmet sözcüsü de bulunuyor.

Paris'te Louvre Müzesi kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Louvre Müzesi, ülkede artan Koronavirüs nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

ABD'nin Washington eyaletinde bir bakım evinde kalan yaşı ilerlemiş hastanın Koronavirüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu, ABD'de yaşanan ikinci ölümlü vaka oldu.

Bu sırada ABD'nin en kalabalık ve turistik kentlerinden New York Şehri'ni bulunduran New York eyaletinde ilk Kovid-19 vakası tespit edildi.

Endonezya'da iki yeni vaka

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo yaptığı açıklamada iki Endonezya vatandaşında yeni tip Koronavirüs respit edildiğini duyurdu. Widodo, hastaların başkent Jakarta'da hastaneye kaldırıldığını bildirdi.