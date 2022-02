İran'da 17 Yaşındaki Eşini Öldüren Adam, Kesik Başla Poz Verdi

İran'ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz’ın Kasaei Meydanı’nda bir adam, 5 Şubat Cumartesi günü elinde karısının kesik başıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, adamın bir elinde eşinin kafasını diğer elinde bıçak tuttuğu görüldü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre cinayete kurban giden 17 yaşındaki kadının, kocasının şiddetinden kurtulmak için Türkiye'ye kaçtığı ancak adamın kadını Türkiye’de bularak İran’a geri götürdüğü ve erkek kardeşinin yardımıyla kafasını kestiği öğrenildi. Katil daha sonra elinde karısının kesik başıyla şehri dolaştı.

Hindistan merkezli OpIndia’nın muhalefete yakınlığıyla bilinen İran haber sitesi Rokna’ya dayandırdığı habere göre olaydan sonra katil koca ve suç ortağı kardeşi yerel polis tarafından tutuklandı. Polis öldürülen kadının gövdesini de evinde buldu.

Heartbreaking. Today in Iran; This man is holding his 17 yr old wife’s head after beheading her. She had fled to Turkey to be safe but was forced back.

In Iran, a father who beheaded his 14 yr old daughter got 8 yr prison but a woman who removed her hijab got 24 years.#LetUsTalk pic.twitter.com/NIsXm1hhRD