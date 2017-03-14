 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.494
  • Altın 145,128
  • Dolar 3,7569
  • Euro 3,9956
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

İran’da 2016'da 530 idam

» »
İran’da 2016'da 530 idam
Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre, İran’da 2016 yılında en az 530 kişi idam edildi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde süren 34. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde açıklanan rapora göre, idamların büyük çoğunluğunun uyuşturucu ile bağlantılı ve “çok ciddi olmayan” suçlar yüzünden infaz edildiği haber veriliyor.

BM, gençlerin de idam edilebilmesine imkân sağlayan uygulamaların kaldırılması yönünde İran'a çağrısını yineledi. Hüküm giydiklerinde reşit olmayan beş kişinin 2016’da asılarak idam edildiğini bildiren BM yetkilileri, 2017’nin başından bu yana da aynı şekilde iki kişinin asıldığını duyurdu. Açıklanan rapora göre, son on yılda hiçbir ülkede bu kadar çok sayıda reşit olmayan kişi idam edilmedi. 2016 sonu itibarıyla hüküm giymiş 18 yaş altı toplam 78 kişi idam cezasının infazını bekliyor. Raporda ayrıca resmi olmayan kaynaklara dayanılarak elde edilen bilgilere göre, çoğu infazın kamuya açık ve geniş insan kitleleri önünde yapıldığı ve bunun endişe verici olduğu, izleyiciler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

BM İnsan Hakları Konseyi’nde açıklanan raporda, İran'da ceza olarak işkence ve insanlık dışı başka yöntemlerin uygulandığına dair çok sayıda göstergenin bulunduğuna dikkat çekildi. Hüküm giyenlerin uzuvlarının kesildiği veya kör edildiği, dile getirilen iddialar arasında. Ayrıca kırbaç cezasının da sıkça uygulandığı bildiriliyor. Hükümeti eleştiren veya devletin yanlış haber yapmakla suçladığı gazeteciler ve blog yazarları da yüksek cezalara çarptırılıyor. Rapora göre aralık ayı sayılarına göre en az 24 yazarın da tutuklu olduğu bildiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İsrail'in "ezan yasağı" yasa tasarısına tepkiler12 Mart 2017 Pazar 11:31
  • Yemen'de aralarında bir albayın da bulunduğu hükümete bağlı 5 asker hayatını kaybetti12 Mart 2017 Pazar 11:29
  • Esad: Davetsiz gelen yabancı güçler işgalcidir12 Mart 2017 Pazar 11:23
  • Haşdi Şabi: Irak'ta Musul yakınlarındaki cezaevinde toplu mezar bulundu12 Mart 2017 Pazar 09:07
  • İran'da patlama: 7 ölü, 3 yaralı11 Mart 2017 Cumartesi 12:22
  • SDG: Rakka operasyonunda Türkiye’nin rolü olmamalı11 Mart 2017 Cumartesi 11:09
  • BM raportörü: Myanmar'da Arakan Müslümanlarına korkunç işkenceler yapılıyor10 Mart 2017 Cuma 14:11
  • BM raporu: Güneydoğu'da 18 ayda yaşanan ölüm ve yıkımlar soruşturulsun10 Mart 2017 Cuma 14:06
  • Rusya: Suriye ordusu, 4 yıl sonra ilk kez Fırat'ın kıyısına ulaştı10 Mart 2017 Cuma 13:16
  • Mısır'da 'Büyük Ramses' heykeli heyecanı10 Mart 2017 Cuma 08:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti