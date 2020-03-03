  • BIST 110.151
  • Altın 319,521
  • Dolar 6,1978
  • Euro 6,8872
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İran'da 23 vekilde koronavirüs tespit edildi

» »
İran'da 23 vekilde koronavirüs tespit edildi
İran'da 23 vekilde koronavirüs tespit edildi

İran'da 23 vekilde koronavirüs tespit edildi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus savaş uçakları İdlib’de sivilleri vurdu: 9 ölü03 Mart 2020 Salı 10:10
  • Merkel: Türkiye'nin mülteciler üzerinden AB'ye baskı yapması kabul edilemez03 Mart 2020 Salı 09:25
  • İdlib için imzalanan Soçi Mutabakatı ne öngörüyordu?03 Mart 2020 Salı 09:10
  • Son Dakika:.. Son dakika haberi İdlib'de 1 asker şehit02 Mart 2020 Pazartesi 23:57
  • Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 9 sivil hayatını kaybetti02 Mart 2020 Pazartesi 23:52
  • Kremlin: ‘Türk Uçaklarının Güvenliğini Garanti Edemeyiz’02 Mart 2020 Pazartesi 18:25
  • İdlib: Suriye ordusu Serakib'i yeniden ele geçirdiğini duyurdu, muhalifler 'Kontrol hala bizde' diyor02 Mart 2020 Pazartesi 17:15
  • İran'da 1501 vaka, 66 ölü olduğu açıklandı02 Mart 2020 Pazartesi 13:51
  • SANA: Suriye Ordusu Serakib’e girdi!02 Mart 2020 Pazartesi 13:42
  • İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında02 Mart 2020 Pazartesi 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti