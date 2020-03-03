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İran'da 23 vekilde koronavirüs tespit edildi
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ORTADOĞU
03.03.2020 13:25
İran'da 23 vekilde koronavirüs tespit edildi
İran'da 23 vekilde koronavirüs tespit edildi.
İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
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