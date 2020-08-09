  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadilili : Ne kadar su var ?

İran'da 4,4 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

» »
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 4,4 ton uyuşturucu.
İran'da 4,4 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 4,4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Polis Teşkilatı Uyuşturucu ile Mücadele Birimi Müdürü Mecid Kerimi, Pakistan sınırındaki Nikşehr ve Saravan ilçelerinde, uyuşturucu kaçakçılığı yapan iki çeteye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Kerimi, iki operasyonda toplam 4 ton 484 kilogram uyuşturucu madde, 2 kalaşnikof silah, 1 telsiz ve çeşitli mühimmatların ele geçirildiğini ve 4 çete üyesinin yakalandığını aktardı.

Sınırdan İran'a sokulan uyuşturucuların ülkenin iç kesimlerine ulaştırılmasının amaçlandığını belirten Kerimi, kaçmayı başaran diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyonların devam ettiğini dile getirdi.

Bölgede Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de Yasa Dışı İlaç Üretmekle Suçlanan Kanadalı İdama Mahkum Edildi06 Ağustos 2020 Perşembe 14:58
  • Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Ortak Askeri Tatbikatlara Katılmayacak04 Ağustos 2020 Salı 14:49
  • Ermenistan: Azerbaycan, 8 ateşkes ihlali gerçekleştirdi03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:59
  • ÇİN'de Etkili Olması Beklenen Hagupit Tayfunu Öncesinde Tahliyelere Başlandı03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:59
  • Afganistan’da hapishaneye bombalı saldırı03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:58
  • Rusya: Ekim ayında toplu aşı uygulamasına başlıyoruz01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:57
  • Belarus-Rusya hattında “Wagner gerilimi” tırmanıyor01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:40
  • Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko: Koronavirüse yakalandım!28 Temmuz 2020 Salı 19:30
  • Kim'e göre nükleer silahlar sayesinde artık savaş olmayacak28 Temmuz 2020 Salı 11:38
  • Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak yolsuzluk davasında suçlu bulundu28 Temmuz 2020 Salı 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti