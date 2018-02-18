İran’da 66 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

İran merkezli Tasnim haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberine göre, başkent Tahran’dan Yasouj’a gitmek üzere kalkan 66 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu.

Uçağın İsfahan eyaletine bağlı Semirom kenti yakınlarında düştüğü açıklanırken, uçakta bulunanların tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Tasnim haber ajansının son dakika haberine göre, İran’da Aseman Havayolları’na ait ve içerisinde en az 60 yolcusunun bulunduğu belirtilen yolcu uçağı başkent Tahran’dan havalandıktan sonra İsfahan eyaletine bağlı Semirom kenti yakınlarında düştü. Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı.

60 yolcu, altı mürettebatın bulunduğu uçağın ilk belirlemelere göre, bölgede bir dağa sürtünerek düştüğü kaydedildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, acil kurtarma ekiplerinin kötü hava şartları nedeniyle uçağın düştüğü bölgeye ulaşmakta güçlük yaşadığı ifade ediliyor.

Aseman Havayolları’na ait uçağın, Fransız-İtalyan uçak üreticisi olan ATR firması tarafından inşa edilmiş bir çift motorlu turboprop kısa mesafeli bölgesel yolcu uçağı ATR 72- 500 tipi olduğu öne sürüldü.