İran’da 80 Mahkum Koronavirüs Korkusuyla Firar Etti

İran’ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki ceza evinde 80 tutuklu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla isyan çıkararak kaçtı.

Fara Haber Ajansı'na göre, Sakız ceza evindeki tutuklular, Kovid-19 bulaşma riski nedeniyle isyan çıkardı, ardından 80 tutuklu firar etti.

Kaçanlardan bazılarının şehir içinde izlerini kaybettirdiği, bazılarının ise yoldan geçen araçları durdurduğu ve gasp ettikleri otomobillerle kaçtıkları aktarıldı.

Söz konusu nedenle daha önce de ceza evi firarlarının yaşandığı İran'da şu ana kadar 85 bin mahkumkoronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderilirken, ülke lideri Ali Hamaney de dün 10 bin kişiye af kararı çıkarmıştı.