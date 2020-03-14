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İran’da 97 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü

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İran’da 97 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü
İran’da 97 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü

İran’da koronavirüs nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Böylece salgın başladığından beri ölenlerin sayısı 611’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının da 1.365 kişi artarak 12 bin 729'a çıktığını duyurdu.

Koronavirüs, Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm bölgelere yayılmıştı.

Ülkede okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilmiş, spor ve sanat etkinliklerine de 20 Mart’a kadar ara verilmişti.

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