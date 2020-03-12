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İran'da 'alkol, Koronavirüsü önlüyor" iddiasının ardından sahte içkiden ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

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İran'da 'alkol, Koronavirüsü önlüyor" iddiasının ardından sahte içkiden ölenlerin sayısı 73'e yükseldi
İran'da 'alkol, Koronavirüsü önlüyor" iddiasının ardından sahte içkiden ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

İran'da "alkolün Koronavirüs kapılmasını engellediği" iddiasının ardından sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor. 

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan, Elburz ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiğini söyledi.

hsanpur, "Huzistan eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi" dedi.

Elburz'da 15, Mazenderan eyaletinde de 12 kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü açıklanmıştı. Böylece toplam 73 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend, sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari ise daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini bildirmişti.

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