  • BIST 92.382
  • Altın 360,009
  • Dolar 6,7588
  • Euro 7,3601
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İran'da 'alkol Koronavirüs'ü önlüyor' iddiasının ardından sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'e çıktı

» »
İran'da 'alkol Koronavirüs'ü önlüyor' iddiasının ardından sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'e çıktı
İran'da 'alkol Koronavirüs'ü önlüyor' iddiasının ardından sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'e çıktı

İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını başladıktan bu yana 600'den fazla kişinin alkol zehirlenmesinden öldüğü bildirildi.

Adalat Bakanlığı sözcülerinden birinin yaptığı açıklamaya göre, alkolün Koronavirüs'e karşı koruyucu olacağı düşüncesiyle güvenli olmayan türden alkol tüketimi nedeniyle ülkede 3000 kişi de hastalandı.

Yetkili, yasa dışı alkol üretimi nedeniyle bazı kişilerin de tutuklandığını belirtti.

İran'da Koronavirüs vaka sayısının 62 bin 500'e tırmandığı, ancak günlük vaka sayısının geçen hafta düşüşe geçtiği ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karantinaya alındı30 Mart 2020 Pazartesi 15:07
  • İran’da cezaevinde çıkan isyan bastırıldı30 Mart 2020 Pazartesi 10:28
  • Irak’ta oturma eylemleri Kovid-19 tehlikesine rağmen devam ediyor29 Mart 2020 Pazar 10:45
  • İran’da 80 Mahkum Koronavirüs Korkusuyla Firar Etti28 Mart 2020 Cumartesi 11:56
  • İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenledi28 Mart 2020 Cumartesi 10:08
  • Cemal Kaşıkçı davasında 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi25 Mart 2020 Çarşamba 12:46
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İkinci koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz25 Mart 2020 Çarşamba 12:33
  • IŞİD koronavirüs salgınından yararlanmaya çalışıyor24 Mart 2020 Salı 17:30
  • İran'da bir günde 122 kişi koronavirüsten öldü24 Mart 2020 Salı 13:10
  • İran ABD’yi koronavirüsle mücadeleyi engellemekle suçladı23 Mart 2020 Pazartesi 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti