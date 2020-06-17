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İran’da artan vaka sayıları endişeleri körüklüyor

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İran’da koronavirüs salgınını kotrol altına almaya yönelik çalışmalar beklenen etkiyi göstermedi. Salgın Ramazan bayramı tatilinden sonra yeniden hız kazandı.
İran’da artan vaka sayıları endişeleri körüklüyor

İran’da koronavirüs salgınını kotrol altına almaya yönelik çalışmalar beklenen etkiyi göstermedi. Salgın Ramazan bayramı tatilinden sonra yeniden hız kazandı.

Ortadoğu'nun virüsten en ağır etkilenen ülkesi olan İran'da ilk koronavirüs vakası Şubat ayında görüldü. Tahran yönetimi salgının kendilerine de ulaştığını açıkladığı gün Covid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Şu sıralarda ise İran'da en yüksek vaka ve ölüm sayıları tespit ediliyor.

80 milyon nüfuslu ülkede  Ramazan bayramı tatilinden sonra artan vaka sayılarının, koronavirüs salgının yeniden kitlesel enfektelere ve ölümlere yol açmasından endişe ediliyor.

Haftalarca kapalı kalan iş yerleri, mağazalar ve kamusal alanların açılmasının ardından toplumda oluşan rahatlık uzmanları kaygılandırırken, Sağlık Bakanı Said Namaki kısa süre önce gerçekleştirdiği bir uçak yolculuğunda  yolcuların kurallara dikkat etmediklerini, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını gözlemlediğini söyledi.

Günlük ölüm sayıları artışta

İran, en yüksek günlük vaka sayısını 3 bin 500 ile 5 Haziran günü kayıtlara geçirdi. Bu sayı takip eden günlerde 2 binlere indi. Ardından hem vaka hem de ölüm sayıları hızla yükselmeye başladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının ise 195 bin 51'e çıktığını söyledi. Sözcü şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle 9 bin 185 kişinin de öldüğünü aktardı.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi İhsan Mustafavi sayılardaki artışı yapılan testlerin artmasına bağlıyor. İran'da ülke çapında 130 laboratuvar bulunuyor ve günlük ortalama yapılan test sayısı 25 bin.

Önlemler büyük ölçüde gevşetilirken bazı kısıtlamalar ise hala devam ediyor. Toplu cuma namazları hala kılınmıyor, okullar, üniversiteler de kapalı.

"İnsanların sadece yüzde 18’i kurallara uyuyor”

Hükümet önlemlere uyulması konusunda ısarlı olmasına karşın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada nüfusun sadece yüzde 18'inin belirlenen kurallara uyduğunu söylemişt. Geçen ay bu oran yüzde 80 olarak duyurulmuştu.

İran’daki ölüm vakalarıyla ilgili rakamlar sadece koronavirüs nedeniyle hastanede hayatını kaybedenleri gösteriyor.  Buna karşın birçok kişinin evde hayatını kaybettiği kaydediliyor. Bazı ailelerin, aile üyelerinden koronavirüs nedeniyle ölenler olduğunda, doktorlardan ölüm nedeninin açıklanmamasını talep ettiği kaydediliyor. Nisan ayında yayınlanan bir meclis raporu da gerçek sayının açıklananlardan çok daha fazla olabileceğini ortaya koymuştu.

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