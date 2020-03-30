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İran’da cezaevinde çıkan isyan bastırıldı

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İran’da cezaevinde çıkan isyan bastırıldı
İran’da cezaevinde çıkan isyan bastırıldı

Koronavirüs korkusu cezaevlerindeki mahkumlara da yansıyor….

İran’ın Şiraz kentinde bulunan cezaevinde gece yarısı çıkan isyan emniyet güçlerince bastırıldı.

Fars Başsavcısı Seyyid Kazım Musevi, dün akşam 22.00’da Şiraz Adil Abad Cezaevi’nin iki bölümde ayaklanma çıktığını ve ayaklanmanın güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını söyledi.

Musevi, söz konusu bölümlerdeki tutukluların çitlere ve kameralara zarar verdiğini aktardı.

Firarın rapor edilmediğini belirten Musevi, çıkan olaylarda yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını duyurdu.

Cezaevinde tutulan 74 mahkumun, 27 Mart Cuma günü, koronavirüs korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı.

Daha sonra 10 mahkumun yakalandığı, 2 mahkumun da teslim olduğu bildirilmişti.

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