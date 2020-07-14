İran'da CIA'ya çalışmakla suçlanan bir mahkum idam edildi

İran Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumundan emekli Rıza Asgari, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi.

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, konuyla ilgili başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İsmaili, "2016 yılında Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumundan emekli olmadan önce ve sonrasında füze faaliyetlerimizle ilgili CIA'e bilgi sattığı ve karşılığında para aldığı tespit edilen, yargılanan ve idama mahkum edilen Rıza Asgari'nin hakkındaki idam kararı geçen hafta infaz edildi." ifadelerini kullandı.

Sözcü İsmaili, Asgari'nin emekli olduğu kurumdaki görevi, tutukluluk ve dava süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Diğer idam mahkumları infazını bekliyor

Ayrıca İsmaili, ABD ve İsrail gizli servislerine çalışmakla suçlanan ve idama mahkum edilen bir diğer isim olan Mahmud Musavi Mecd'in de cezasının infazını bekleyenlerden biri olduğunu dile getirdi.

Mecd'in cezası geçen ay İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanmıştı.

Mecd, İran Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ABD'ye bilgi sızdırmak ve Irak'ta drone saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani suikastında yardım etmekle suçlanıyor.

İran makamları, haziran 2019'da Celal Haci Zavar isimli bir başka kişiyi başkent Tahran yakınlarındaki bir cezaevinde asarak idam etmişti.

Eski bir Savunma Bakanlığı çalışanı olan Zavar, CIA'ee çalışmakla suçlanmış, İran makamları, Zavar'ın çıkarıldığı mahkemede 'Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na çalıştığını itiraf ettiğini' öne sürmüştü.

Zavar'ın eşi de 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu yıl şubat ayında ABD adına casusluk yapmaktan ve İran'ın nükleer programı hakkında bilgi satmak için komplo kurmaktan mahkum olan Emir Rahimpur da benzer bir cezaya çarptırıldı.

Öte yandan Tahran yönetimi geçen yıl, ülkede CIA adına casusluk yaptığını öne sürdüğü 17 kişiyi yakaladığını bildirdi.

3 protestocuya idam cezası

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, salı günü yaptığı açıklamada, geçen yıl kasım ayında düzenlenen protestolara katılan 3 kişinin idam cezasının Yüksek Mahkeme tarafından onandığını da söyledi.

İsmaili, idama mahkum edilen 3 kişinin, gösteriler sırasında yaşanan şiddetin elebaşı olduklarını, bazı binaları ve ulaşım araçlarını ateşe verdiklerini iddia etti.

Sözcü, sanıkların eylemlerini kendi cep telefonlarıyla kaydettiklerini ve delillerin mahkeme tarafından değerlendirildiğini söyledi. Ancak İsmaili, söz konusu kararların gözden geçirilebileceğini de sözlerine ekledi.

İran geçen yıl kasım ayında benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle haftalar süren protesto gösterilerine sahne olmuştu.

Protestolar güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanılarak bastırılmış, birçok eylemci bu gösteriler sırasına hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi de tutuklanmıştı.

Tahran yönetimi göstericilerin ABD, İsrail ve Suudi Arabistan tarafından finanse edilen paralı askerler olduğunu öne sürmüş ve eylemcilerin amacının hükümeti yıkmak olduğunu iddia etmişti.