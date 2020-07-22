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İran'da Covid-19 nedeniyle 138 sağlık personeli hayatını kaybetti

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İran'da Covid-19 nedeniyle 138 sağlık personeli hayatını kaybetti
İran'da Covid-19 nedeniyle 138 sağlık personeli hayatını kaybetti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen İran Sağlık Konseyi Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Kirmanpur, Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık personeli arasındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Koronavirüsün ülkede tespit edildiği 19 Şubat'tan bu yana 138 sağlık çalışanının virüsle mücadele sırasında yaşamını yitirdiğini aktaran Kirmanpur, bunlardan yüzde 60'ının doktor olduğunu belirtti.

Kirmanpur, hayatını kaybedenlerin yüzde 21'inin hemşire, kalan yüzde 19'unun ise hizmet ve laboratuvar personeli olduğunu ifade etti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılacağı bildirilmişti.

Salgında 14 bini aşkın can kaybının yaşandığı ülkede geçen aydan itibaren artan vaka ve can kayıpları nedeniyle kaldırılan kısıtlamaların bir kısmı yeniden uygulanmaya başlamıştı.

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