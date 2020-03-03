  • BIST 110.306
  • Altın 318,504
  • Dolar 6,1718
  • Euro 6,8701
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İran'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi; 54 bin tutukluya ev izni verildi

» »
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini söyledi.
İran'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi; 54 bin tutukluya ev izni verildi

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini söyledi.

İsmaili, ülkede 77 kişinin ölümüne yol açan ve 2 bin 300'den fazla vaka tespit edilen koronavirüs nedeniyle Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla geçen haftadan bu yana 54 bin tutukluya ev izni verildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, cezaevine girenlerin oranında da önceki dönemlere göre yüzde 35 azalma olduğunu ifade edildi.

İsmaili, İran'da tutuklu bulunan ve Tahran-Londra arasında polemiklere neden olan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari'nin de sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Milletvekillerinin 23'ünde Covid-19 tespit edildi

İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Abdurrıza Mısri, başkent Tahran'da Meclise sıçrayan Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı" dedi.

Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, "Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Mısri, Meclisin faaliyetlerini sürdüreceğini ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiğini aktardı.

İran'da 77 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 77'ye, vaka sayısı ise 2 binlere yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran koronavirüse karşı orduyu devreye sokuyor

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin silahlı kuvvetlerine, Covid-19 salgınıyla mücadelede sağlık bakanlığına yardımcı olma emri verdi.

İranlı yetkililer, 300 bin asker ve gönüllüyü koronavirüse karşı harekete geçirmeyi planladıklarını söyledi.

İran, koronavirüs nedeniyle ölümlerin artması ve hastalığın hızla yayılmasıyla Çin'den sonra salgından en çok etkilenen ülkelerden biri haline geldi.

Hamaney salı günü yaptığı açıklamada, "Halk sağlığı adına hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olan ne varsa iyidir, yayılmasına yardımcı olan ne varsa o da günahtır" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar03 Mart 2020 Salı 11:31
  • Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz03 Mart 2020 Salı 11:30
  • Rus savaş uçakları İdlib’de sivilleri vurdu: 9 ölü03 Mart 2020 Salı 10:10
  • Merkel: Türkiye'nin mülteciler üzerinden AB'ye baskı yapması kabul edilemez03 Mart 2020 Salı 09:25
  • İdlib için imzalanan Soçi Mutabakatı ne öngörüyordu?03 Mart 2020 Salı 09:10
  • Son Dakika:.. Son dakika haberi İdlib'de 1 asker şehit02 Mart 2020 Pazartesi 23:57
  • Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 9 sivil hayatını kaybetti02 Mart 2020 Pazartesi 23:52
  • Kremlin: ‘Türk Uçaklarının Güvenliğini Garanti Edemeyiz’02 Mart 2020 Pazartesi 18:25
  • İdlib: Suriye ordusu Serakib'i yeniden ele geçirdiğini duyurdu, muhalifler 'Kontrol hala bizde' diyor02 Mart 2020 Pazartesi 17:15
  • İran'da 1501 vaka, 66 ölü olduğu açıklandı02 Mart 2020 Pazartesi 13:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti