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İran'da dolar kuru tarihi zirveye yaklaştı

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İran'da dolar kuru Eylül 2018'de gördüğü tarihi zirvenin ardından ilk kez yeniden 19 bin tümen sınırına yaklaştı.
İran'da dolar kuru tarihi zirveye yaklaştı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre İran'da son aylarda yükselişi durdurulamayan dolar, serbest piyasada 18 bin 850 tümen seviyelerine çıktı. 

Avronun 21 bin 200 tümene kadar yükseldiği ülkede, 1 Türk lirası ise 2 bin 750 tümenden işlem görüyor.

İran'da 1 ABD doları, ocak ayında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 41 değer kaybetti. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki 25 aylık süreçte tümenin dolara karşı değer kaybı ise yüzde 190'ı buldu.

İran'da 1 ABD dolarının Nisan 2018'de 4 bin tümen seviyelerinden 6 bin 100 tümene çıkması Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini harekete geçirmişti. İran Merkez Bankası, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de doları 4 bin 200 tümen olarak sabitlemiş ve ülkede devlet kuru ve serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı.

ABD yönetiminin Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinin ardından, 26 Eylül 2018'de 19 bin tümene çıkarak tarihi seviyesini gören dolar, daha sonraki süreçte 10 bin 300 tümene kadar inmişti.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR GEÇEN YIL 1,5 MİLYAR DOLARA İNDİ

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 16 Haziran'da yayımladığı raporda, İran'daki doğrudan yabancı yatırımların geçen yıl 1,5 milyar dolara gerilediği belirtilmişti. Ülkeye doğrudan yabancı yatırımlar 2017'de 5 milyar doları aşmış 2018'de ise 2,3 milyar dolara inmişti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yaptırımların İran'a döviz gelirleri ve yabancı yatırımlar açısından 200 milyar dolara mal olduğunu söylemişti. Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht ise 2 Haziran'da mecliste yaptığı sunumda, ülkesinin 2011'de 119 milyar dolar olan yıllık petrol ve doğalgaz gelirlerinin geçen yıl 8,9 milyar dolara kadar indiğini açıklamıştı.

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