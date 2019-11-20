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İran’da Eylemcilere İdam Tehdidi

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İran’dar ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesi, eylemlere liderlik edenlerin idamla cezalandırılacağını’ yazdı.
İran’da Eylemcilere İdam Tehdidi

İran’da benzin fiyatlarına yapılan zamdan sonra ( Zamdan önce 60 litreye kadar benzin  1000 tümene – 50 kuruşa alınıyordu. Zam sonrası fiyat 1500  tümene -75 kuruşa çıktı.) geçtiğimiz cuma günü başlayan eylemler sürerken, ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesi, eylemlere liderlik edenlerin idamla cezalandırılacağını’ yazdı.

Yazıda, ülke çapında onlarca bankanın ve benzin istasyonunun ateşe verilmesi gibi eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sorgu sırasında, şiddet içerikli eylemler karşılığında para aldıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü.

Diğer taraftan Uluslararası Af Örgütü bugün bir bildiri yayınlayarak eylemlerde İran’ın 21 şehrinde 106 kişinin İran kolluk güçleri tarafından katledildiğini açıkladı. İran Ordusu ise bir bildiri yayınlayarak durumu “yeni fitne” olarak tanımladı ve “yara almış düşmanların” “kandırılmış işbirlikçilerle” birlikte “şeytani basını” da yanlarına alarak, İran devletine karşı komplo içinde olduklarını iddia etti.

Eylemciler  birçok kentte petrol istasyonları, banka şubeleri ve polis araçlarını ateşe verdi. Bu bölgelerdeki çatışmalarda en az beş kolluk kuvvetinin de öldüğü bildiriliyor.

 

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