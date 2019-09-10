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İran'da futbol maçına gittiği için yargılanacağı mahkeme salonu önünde kendisini yakan kadın öldü

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İran'da futbol maçına gittiği için yargılanacağı mahkeme salonu önünde kendisini yakan kadın öldü
İran'da futbol maçına gittiği için yargılanacağı mahkeme salonu önünde kendisini yakan kadın öldü

Kadınların stadyuma girmesinin yasak olduğu İran'da erkek kılığında bir futbol maçına girmeye çalışırken yakalanan 'Mavi Kız' lakaplı kadın mahkeme salonunun önünde kendini yaktıktan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

İran'da kadınların stadyumda maç seyretmelerine ilişkin yasak, 29 yaşındaki Seher Hudayari'nin ölümüyle yeniden gündemde.

İran medyasına göre, geçen hafta başkent Tahran'daki Devrim Mahkemesi önünde kendini ateşe veren İstiklal futbol takımı taraftarı Hudayari, kaldırıldığı Mutahhari Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle 'Mavi Kız' olarak anılan Hudayari, mart ayında takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ayn'la oynayacağı maçı seyretmek için Tahran'daki Azadi Stadyumu'na kılık değiştirerek girmeye çalışmıştı. 

'Özgürlük' anlamına gelen 'Azadi' isimli stadyuma girişi sırasında fark edilen kadın, polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Veramin Hapishanesi'nde 4 gün tutulduğu belirtilen Hudayari hakkında dava açılarak şartlı serbest bırakılmıştı.

İran basınında yer alan haberlerde, Hudayari'nin, geçen hafta Tahran'daki Devrim Mahkemesinde hakkındaki davayla ilgili yaptığı görüşmeler esnasında 6 ay hapis cezasına çarptırılacağını duyduğu ve bunun üzerine bina önünde kendini yaktığı ifade ediliyor.

İran makamlarından Hudayari'nin aldığı ceza veya olayın ayrıntılarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. 

'BU OLAYIN SORUMLUSU KİM?

İran Milli Takımı ve İstiklal Futbol Kulübünün eski oyuncusu Muhammed Takavi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. 

Takavi, "İran futbolunun Mavi Kız'ının ölümü herkesi üzmüştür. Bu üzücü olayın sorumlusu kim? Bu genç kızın tek arzusu kendi takımının maçını stadyumda izlemekti. Ruhun şad olsun ve sana yardım edemeyen bizlere yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

İran'ın önde gelen futbolcularından Cevad Kazımi de sosyal medyada paylaştığı "Bizi affet" mesajıyla tepkisini ortaya koydu. 1040136369.jpg

Kazımi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Senin kapalı kapılar ardında kalarak kendini yaktığın stadyumlarda oynamaktan utanıyorum. Seni yakan alevler sadece seni yakmadı, hepimizi kül etti. Bir gün (İran'da) stadyumun kapıları kadınlara açılsa ve erkeklerle yan yana maç izleseler de senin sandalyen sonsuza dek boş kalacaktır. Senin hayallerini gerçekleştirmek için bir şey yapamadıysak bizi affet."

FIFA, İran'a kadınların stadyumlara alınması için 31 Ağustos'a kadar vakit vermişti. İran ise bu karara uymamakta ısrarlı görülüyor. 

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