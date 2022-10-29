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İran’da göstericilere ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, protestoculara "Bugün gösterilerin son günü artık sokağa çıkmayın." uyarısında bulundu.
İran’da göstericilere ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı

İran devlet televizyonuna göre Tümgeneral Selami, Şiraz kentinde 26 Ekim’de terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırının kurbanları için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Konuşmasında genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık bir buçuk aydır devam eden gösterilere değinen Selami, “Bunu İran’ın birkaç aldatılmış gencine söylüyoruz. Bugün gösterilerin son günü artık sokağa çıkmayın. Bu milletten ne istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Olayların ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ın kontrolündeki medya tarafından kışkırtıldığını savunan ve bu ülkelerden intikam alacaklarını söyleyen Selami, şöyle devam etti:

“Bilinçli olun, aldanmayın. Kendinizi düşman medyasının kontrolünden çıkarın. Bu zehir sizi, öğrencileri ve gençleri boğacaktır. İran ulusu bu eylemleri ve değerlerine yapılan hakaretleri kabul etmeyecektir.”

İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi İran’da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Olaylarda resmi kaynaklardan sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmedi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise gösterilerde 200’den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu. Gösteriler, ülkenin bazı noktalarında devam ediyor.

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