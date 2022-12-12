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İran’da gösterilerle ilgili halka açık idam

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İran'da gösterilerle ilgili bir kişi daha idam edildi.
İran’da gösterilerle ilgili halka açık idam

İran’daki gösterilerle ilgili olarak Meşhed kentinde “2 milis gücünü (Besic) öldürme ve 4 kişiyi yaralama” suçlamasıyla idama mahkum edilen Mecid Rıza Rahneverd’in cezası infaz edildi.

İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, Meşhed’deki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis gücü Besic üyesi Hüseyin Zeynelzade ve Danyal Rızazade’yi bıçakla öldürmek ve 4 kişiyi yaralamakla suçlanan Rahneverd idam edildi.

Rahneverd’in cezasının umuma açık bir alanda infaz edildiği kaydedildi.

İran’da Mahsa Amini’nin polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilirken, bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari’nin cezası 8 Aralık’ta infaz edilmişti.

Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık’ta Şikari’nin idam edilmesini kınamıştı.

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